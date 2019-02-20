إيرج مسجدي: لإيران مشاركة فعلية بإعادة إعمار العراق

2019/02/20 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، اليوم الأربعاء، إن إيران بدأت فعلياً بعملية إعادة اعمار العراق وأن طهران مصممة بهذا الاتجاه.

وأوضح مسجدي في لقاء

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