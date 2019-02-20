2019/02/20 | 11:43

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وزارة الصحة تلغي أجور المؤسسات الصحية..



تعرف على التفاصيل

العراق

وزارة الصحة تلغي أجور المؤسسات الصحية..



تعرف على التفاصيل

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:26

وزارة الصحة

قررت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إلغاء معظم أجور المؤسسات الصحية واعتماد تسعيرة موحدة تمكن ذوي الدخل المحدود من الحصول على الخدمات الصحية كاملة.

وقال وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان خلال مؤتمر صحفي، إنه "تقرر إلغاء معظم أجور المؤسسات الصحية واعتماد تسعيرة موحدة بأسعار يستطيع ذوي الدخل المحدود دفعها"، مشيراً إلى "وجود نقص في عدد المراكز الصحية بعموم محافظات البلاد مع قصور في الخدمات والتي سيتم تجاوزها خلال سنة 2019" ، لافتاً إلى، أن "عدد المراكز الصحية في العراق بلغ قرابة 1000 مركز فيما تقدر الحاجة الفعلية للمراكز الصحية على وفق المقاييس الدولية اكثر من 3000 مركز".وأضاف، أن "الوزارة تعمل على استيراد العلاجات المهمة بعد زيادة التخصيصات المالية في الموازنة خصوصا للأمراض الخطرة والمنقذة للحياة "، مبيناً إن "هناك عقودا تمت من اجل تزويد الوزارة بالأدوية الطارئة تم من خلالها تجاوز الإجراءات الروتينية بالاتفاق مع أمانة مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية".انتهى...س ح

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