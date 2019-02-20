القبض على تاجر مخدرات كبير في محافظة البصرة

2019/02/20 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الأمنية في البصرة الاربعاء، من الاطاحة بأحد كبار تجار المخدرات في المحافظة، مشيرة إلى احالته للقضاء.

وذكر بيان لدائرة الاعلام والعلاقات في وزارة الداخلية نشر على صفحتها في "فيسبوك" اليوم، (20 شباط 2019)، أنه "بعد ورود معلومات عن مكان تواجد احد اكبر تجار المخدرات في محافظة البصرة، تم تشكيل فريق أمني للتحري وجمع المعلومات، كما وضعت خطة محكمة للإيقاع به، وبعملية نوعية تم القاء القبض عليه".

وأوضح البيان، أن المتهم "حاول مهاجمة القوة المداهمة برمانة يدوية"، مشيرا إلى أنه "تمت احالته للقضاء لينال جزاءه العادل".

جدير بالذكر أن تاجر مخدرات يدعى "البريكي"، أقدم الاربعاء الماضي، على الانتحار في منطقة الحيانية وسط البصرة، بعد تطويقه من قبل الشرطة.

يشار إلى أن محافظة البصرة تشهد رواجا كبيرا لانتشار مروجي ومتعاطي المخدرات رغم الملاحقة الأمنية واعتقال العديد منهم بين الحين والآخر.

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