إطلاق إستمارة التعيين الالكترونية لخريجي الكليات التقنية وتشكيل لجنة لرفع التسكين

2019/02/20 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 20 شباط / فبراير: اعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء ، انه ” واشارة الى جدول التعيينات المركزية بخصوص خريجي العام الدراسي 2018/2017 الدور الاول , نود ان تبين وزارة الصحة لابنائها من خريجي الكليات التقنية الاهلية للسنوات السابقة ( تقنيات التحليلات المرضية , تقنيات البصريات , تقنيات الاجهزة الطبية ) انه سيتم اطلاق الاستمارات الالكترونية الخاصة بتعيينهم تباعاً وحسب سنين التخرج ” ، مضيفة ” يرجى متابعة موقع وزارة الصحة الرسمي و موقع دائرة التخطيط و تنمية الموارد الرسمي”.

وعلى صعيد منفصل اضافت الوزارة ، انه ” وإستجابة لطلب وزير الصحة والبيئة وجّه رئيس مجلس الوزراء أثناء إجتماع المجلس امس الثلاثاء ١٩ شباط ٢٠١٩ بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لرفع التسكين الوظيفي لذوي المهن الصحية وزيادة مخصصات الخطورة لهم وتقديم توصيات اللجنة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن”.



انتهى اح

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