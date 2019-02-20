الفياض:لا توجد قوات برية اجنبية تقاتل في العراق والبيشمركة وباقي القوات سرُّ قوتنا

2019/02/20 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض يوم الاربعاء تأكيده بعدم وجود قوات اجنبية مقاتلة او قواعد عسكرية لها في البلاد، مشيدا بدور قوات البيشمركة وباقي صنوف القوات الامنية الاتحادية بالتصدي للارهاب.وقال الفياض في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة اعلام داعش وفكره المنعقد في بغداد، ان "العراق يرفض ان يكون اداة او منطلقا للاعتداء على الاخرين وهذه سياسية ثابتة للحكومة الاتحادية"، مردفا بالقول انه "نسعى ان يكون العراق مساهما ومشاركا بل عاملا في خلق الاستقرار في هذه المنطقة من العالم".

وذكر "نحن نقيم علاقاتنا مع الجميع من تحت سقف السيادة العراقية ونتعاون في مجال محاربة الارهاب وفي مجال التدريب والمشورة وما شابه ذلك"

واضاف الفياض ان "تواجد التحالف الدولي انما جاء تحت هذه العناوين والتعاون في مجال التدريب والاستشارة ولن نقبل بالقواعد العسكرية ولا توجد قوات برية على الاراضي العراقية"، مشيرا الى ان "التعاون بين قوات البيشمركة الابطال مع القوات العراقية والحشد الشعبي في التصدي للارهاب هو سر قوتنا".

وتابع بالقول ان "العراق على استعداد للتعاون مع دول المنطقة في مواجهة فكر داعش"، معلنا ان "العراق مستعد للتعاون مع دول الجوار والمنطقة في مجال التدريب العسكري".

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