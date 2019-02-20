اغلاق مرائب غير مرخصة في منطقة جكوك شمالي بغداد

2019/02/20 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، المباشرة بإغلاق المرائب غير المرخصة في منطقة جكوك، التي فتحت دون استحصال الموافقات الرسمية.وذكرت الامانة في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (20 شباط 2019)، أن “ملاكات دائرة بلدية الشعلة باشرت تنفيذ حملة لإغلاق مرائب وقوف ومبيت السيارات غير المرخصة في منطقة جكوك التي انشأت من […]

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