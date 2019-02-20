جيفري يبواه صانع أثاث إفريقي ينقذ البيئة

2019/02/20 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المساعدة على إنقاذ البيئة من خلال صنع طاولات مختلفة الأحجام والأشكال، هو ما يفعله صانع الأثاث الغاني جيفري يبواه، الذي يأمل أيضا أن ينمو مشروعه بشكل أكبر في المستقبل.

وقال يبواه: “أحب عملي وما أقوم به، إنه أفضل شئ فعلته لنفسي، أشعر اني جزء من مجتمع يحل المشكلات حيث أستخدم إطارات السيارات بدلا من إحراقها، مما يساعد أيضا على تقليل أماكن تكاثر البعوض”.

ويهدف يبواه من خلال مشروعة إلى تشجيع ثقافة إعادة التدوير، ونشر فكرة إدارة المخلفات بدلا من رميها، حيث يجمع الإطارات التالفة من مكبات النفايات ومن التجار في المدينة”.

قصة نجاح أفريقية في إعادة التدوير نتعرف عليها في التقرير عبر برنامج يوم جديد على قناة الغد.

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