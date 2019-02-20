ناسا تطلب مهرجين لإطلاق رحلات المريخ

2019/02/20 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء في ورقة بحثية نشرت، اليوم الأربعاء، إن الغطاء الجليدي في جرينلاند يذوب بوتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل وإن الاحتباس الحراري سيسرع بذوبان الجليد ويسهم في زيادة مناسيب البحار.

ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار المدن المنخفضة والجزر والصناعات في أنحاء العالم.



وتتفاوت بصورة كبيرة التوقعات بمدى ارتفاع الزيادة وقرب حدوثها لأسباب من بينها أن العلماء لم يحددوا بعد إلى أي مدى يؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيطات إلى ذوبان الأغطية الجليدية.

وتقول إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن من المعتقد أن ذوبان الجليد في جرينلاند، التي يوجد بها ثاني أكبر كتلة جليدية بعد القارة القطبية الجنوبية، سيضيف 0.8 ملليمتر من المياه إلى مناسب المحيطات العالمية سنويا، وهو ما يزيد على أي منطقة أخرى.

وفي الورقة التي نشرت بدورية (نيتشر)، حلل علماء من الولايات المتحدة وبلجيكا وهولندا الطبقات الذائبة في قلب الجليد بغرب جرينلاند لوضع سجل يمتد إلى 350 عاما.

وبينت الدراسة أن درجة ذوبان غطاء جرينلاند الجليدي “استثنائية” على مدار الثلاثمئة والخمسين عاما الأخيرة على الأقل وأن استمرار زيادة المتوسط العالمي لدرجات الحرارة سيسرع بالذوبان وسيسهم في زيادة مناسيب مياه البحار.

وبدأت وتيرة ذوبان الغطاء الجليدي في الزيادة بعد قليل من العقد الأول من القرن التاسع عشر.



وكان نطاق ذوبان السطح أكثر اتساعا في 2012 من أي وقت في الثلاثمئة والخمسين عاما الماضية وكان الذوبان أكثر استمرارا وشدة في الفترة من 2004 و2013 من أي عشر سنوات أخرى مسجلة.

وقالت سارة داس المشاركة في إعداد التقرير والباحثة بمعهد وودز هول لعلوم المحيطات ومقره الولايات المتحدة في بيان “نشهد بالفعل مستويات لم يسبق لها مثيل من ذوبان الغطاء الجليدي وارتفاع منسوب المياه في جرينلاند أكثر من القرون القليلة الماضية (والألفية الماضية على الأرجح) في تأثير مباشر لارتفاع درجة حرارة الأرض منذ حقبة ما قبل الثورة الصناعية.

وتنظر الجزر المدارية المنخفضة من المالديف إلى توفالو للغطاء الجليدي الذي يبلغ سمكه ثلاثة آلاف متر في جرينلاند بعين الحذر إذ يحوي من الجليد ما يكفي لزيادة مناسيب البحار في العالم بنحو سبعة أمتار إذا ذاب كله على مدار قرون عدة.

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