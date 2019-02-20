الاحتلال يصادق على بناء آلاف الوحدات والمشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة

2019/02/20 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلدية الاحتلال تصادق على بناء 4416 وحدة استيطانية في القدس

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادقة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، على مخطط استيطاني يشمل مشاريع إسكانية وتجارية عبر بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في أنجاء متفرقة من المدينة، إضافة إلى بناء 23576 متر مربع لأهداف التشغيل والعمل و4253 متر مربع تخصص للتجارة.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن لجنة التنظيم والبناء المحلية، صادقت الاثنين الماضي، على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في القدس، منها 464 وحدة سكنية في مستوطنة “غيلو”، و480 وحدة سكنية في مستوطنة “كريات يوفيل” و375 في مستوطنة “كريات مناحم”، إلى جانب البناء للعرب في شعفاط وبيت حنينا.

وأوضحت بلدية الاحتلال بالقدس، أنه وفقا لتوقعاتها، فإن المنطقة الصناعية في “عطروت” ستتطور بشكل كبير في السنوات القادمة، بهدف توفير عدد كبير من المكاتب في المدينة وتوفير فرص عمل وإيجاد حلول للتوظيف والتشغيل.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، رصدت في وقت سابق ميزانية تصل إلى 200 مليون شيكل، ما يعادل 55 مليون دولار، لتكثيف الاستيطان في القدس القديمة من خلال تعزيز الوجود اليهودي في ما يسمى “حارة اليهود”، حيث ستشرف “الشركة لترميم وتطوير حارة اليهود” على المشاريع الاستيطانية، بينها “مصعد الحائط المبكى” و”قرية جميلة” و”متحف الحي الهوريدياني” و”فسيفساء أورشليم”.

وكانت جهات رسمية واهلية فلسطينية حذرت من شبح وخطر الاستيطان في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة، وباتت تهدد الوجود الفلسطيني بشكل كامل عبر الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وتغيير المعالم العربية فيها، موضحة أن هذه المشاريع وغيرها تأتي في إطار الحملة الاستيطانية التي أعلنت عنها إسرائيل في وقت سابق ضمن مشروع (2020) والتي تسير وفق خط ثابت من قبل الاحتلال، حيث أصبحت قضية الاستيطان خارجة عن نطاق السيطرة ما لم يتم لجمها ووقفها ومواجهتها بكل قوة.

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