انطلاق حملة امنية لتعقب عصابات الخطف قرب الشريط الحدودي مع السعودية 

2019/02/20 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاربعاء، بانطلاق حملة امنية لتعقب عصابات الخطف في صحراء المحافظة الغربية.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية لتعقب عصابات الخطف على خلفية قيام مجموعة من خلايا عصابات داعش الاجرامية باختطاف عدد من منتسبي القوات الامنية والمواطنين في ناحية النخيب باتجاه منفذ عرعر السعودي […]

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