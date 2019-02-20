السفارة الأمريكية: جلبنا 50 شركة استثمارية إلى العراق

2019/02/20 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود، الأربعاء، أن السفارة جلبت نحو 50 شركة استثمارية الى العراق.

وقال هود في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة اعلام داعش وفكره المنعقد في بغداد، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "الناس بحاجة الى فرص عمل، ونحن نشجع على زيادة فرص العمل".

وأضاف، أن "السفارة قامت بجلب اكثر من 50 شركة للتعرف على العمل في العراق".

ولفت إلى، أن "وجود عراق آمن مستقر يصب في مصلحة الولايات المتحدة".

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