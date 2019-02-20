2019/02/20 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فالح الفياض:النصر على داعش تحقق بفضل فتوى المرجعية الدينية ووحدة الشعب العراقي .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالح الفياض:النصر على داعش تحقق بفضل فتوى المرجعية الدينية ووحدة الشعب العراقي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فالح الفياض:النصر على داعش تحقق بفضل فتوى المرجعية الدينية ووحدة الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فالح الفياض:النصر على داعش تحقق بفضل فتوى المرجعية الدينية ووحدة الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).