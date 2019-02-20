2019/02/20 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فالح الفياض:العراق يرفض أن يكون منطلقا للإعتداء على الآخرين .

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