الحزب الإسلامي: تكرار حوادث اختطاف الأبرياء من قبل داعش يستدعي المزيد من الجهد الأمني

2019/02/20 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشجب الحزب الإسلامي العراقي، اليوم الاربعاء، الحوادث الإجرامية الأخيرة التي شهدتها بعض المحافظات العراقية، والمتمثلة بقيام تنظيم داعش الإرهابي باختطاف عدد من الأبرياء وقتلهم بشكل بشع.

وأكد الحزب في تصريح صحفي مكتوب وصل “النور نيوز” نسخة منه أصدره بهذا الخصوص، ان “تكرار هذه العمليات الإرهابية، يدق ناقوس الخطر وينبه إلى بقاء فلول الإرهاب تنفذ أجنداتها الخبيثة وتلحق الأذى بالأبرياء من أبناء شعبنا، مما يستدعي منّا بذل المزيد من الجهد الأمني والاستخباراتي لقطع دابر الإرهاب وحماية أبناء شعبنا العزيز”.

وشدد على ان “من الضروري اليوم ايلاء هذا الملف الاهتمام الكافي ، والحيلولة دون توسع هذه العمليات التي باتت تلقي بظلالها على سكان صلاح الدين والأنبار والمحافظات المحاذية لها”.

كما دعا الحزب العراقيين “جميعاً إلى اليقظة والحذر ، ولا سيما في المناطق القريبة من أماكن وقوع هذه الحوادث ، لمنع المجرمين من تنفيذ عملياتهم الآثمة”.

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