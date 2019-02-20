2019/02/20 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر أكد خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، أنّ علاقته بريال مدريد لم تنته مشيرًا إلى أنّه يمتلك صداقات وعلاقات جيدة في الفريق الملكي.رودريجيز معار إلى صفوف البافاري من ريال مدريد والتي تنتهي في يونيو المقبل.

وقال الكولومبي في تصريحات عقب مواجهة ليفربول: "في مدريد لدي كل شيء، منزلي الرائع وكذلك أحبابي، ولكني لا أعرف إن كنت سأعود أم لا".

وتابع: "حاليًا أنا مرتبط بعقد مع بايرن ميونخ سينتهي في الصيف المقبل وبعدها سوف نرى ما قد يحدث".



اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

رودريجيز لا يعيش أفضل فتراته في بافاريا إلا أنّ بطل الدوري الألماني يرغب في استمرار اللاعب.

واختتم: "لا أزال على تواصل مع لاعبين في ريال مدريد والعلاقة بيننا جيدة".

بايرن ميونخ تعادل سلبيًا في "أنفيلد" أمام ليفربول بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رودريجيز عن العودة إلى ريال مدريد: فيها كل أحبابي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رودريجيز عن العودة إلى ريال مدريد: فيها كل أحبابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).