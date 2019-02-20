الحلبوسي يطالب المدنيين بان لا يكونوا فريسة سهلة للإرهاب في صحراء الانبار

2019/02/20 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها عناصر داعش الإرهابي والتي استهدفت المدنيين العزل الباحثين عن رزقهم في صحراء محافظة الأنبار.

وشدد الحلبوسي في بيان تلقت وكالة صدى الاعلام على “ضرورة تضييق الخناق على عناصر التنظيم وملاحقتهم في أوكارهم بعمق الصحراء الغربية والقضاء عليهم بشكل نهائي”.وطالب رئيس مجلس النواب “المدنيين بعدم الدخول في عمق المناطق الصحراوية البعيدة عن سيطرة القوات الأمنية، وألَّا يصبحوا فريسة سهلة للإرهاب، وأن يفوتوا الفرصة على عناصره الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة”.كانت عصابات داعش الارهابية، قد أختطفت الأثنين الماضي، 12 شخصاً كانوا يجمعون الكمأ في عمق صحراء قضاء النخيب قرب محافظة الانبار، وعثر أمس الثلاثاء على جثث 6 شهداء مغدورين في عمق الصحراء الغربية.كما وقعت الأيام القليلة الماضية حوادث إختطاف مماثلة في غرب الانبار وتحديداً بين راوة وحديثة لمدنيين كانوا يجمعون الكمأ وتم تحرير عدد منهم فيما لا زال مصير الآخرين مجهولاً.





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