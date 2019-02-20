الكمارك تتلف كميات كبيرة من ألادوية المخالفة في كمرك الشحن الجوي

2019/02/20 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتلفت السلطة الكمركية في كمرك الشحن الجوي بالعاصمة بغداد وبحضور ممثل وزارة الصحة وشرطة الكمارك كميات كبيرة من الأدوية البشرية كونها مخالفة لضوابط و تعليمات الأستيراد وبدون موافقات رسمية .

وأكدت الهيئة في بيان لها وتلقته وكالة صدى صدر عن قسم اﻷعلام واﻷتصال الحكومي أن الشحنة تحتوي على أكثر من (٤٠٠ ) كارتونة تم أتلافها بالكامل و أتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقأ لأحكام المادة (٦٨/ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل .

وتحرص الهيئة على تطبيق أجراءات مشددة في منافذها الحدودية لفرض ضوابط أستيراد البضائع وفق القانون وخاصة فيما يخص استيرادات الأدوية والمواد الغذائية كونها تمس حياة المواطن العراقي.





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