2019/02/20 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نشرت صحيفة “مورنينج ستار” البريطانية، مقالاً تطرقت فيه إلى قضية سجينة الرأي ضحية التعذيب هاجر منصور المحرومة من العلاج داخل “سجن بحريني مدعوم من قبل المملكة المتحدة”.عائلة منصور لفتت إلى أن “إدارة سجن مدينة عيسى للنساء تمنع المعتقلة هاجر من تلقي العلاج وسط مخاوف من أن تكون الغدة التي ظهرت أخيراً في صدرها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متحدثة عن الاعتقالات في البحرين ..



صحيفة: بريطانيا أنفقت ملايين الجنيهات لتدريب “المرتزقة” alansaar.

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