2019/02/20 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… ارتفعت صادرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية, أكثر من المتوقع في شهر كانون الثاني وستظل مستقرة هذا الشهر على الأقل مع زيادة بعض العملاء المشتريات بسبب الإعفاءات من الحظر الأمريكي.وقال مصدر في شركة تتبع صادرات إيران, إن “متوسط الشحنات بلغ 1.25 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.وتراوحت الصادرات بين 1.1 و1.3 مليون برميل يوميا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم الحظر الأمريكي..



ارتفاع الصادرات الإيرانية النفطية في بداية 2019 alansaar.

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