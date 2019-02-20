سفيرة أمريكية: يتعين على إسرائيل الاعتذار لبولندا

2019/02/20 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء التشيكية عن رئيس الوزراء أندريه بابيش قوله، إن اجتماعا لدول مجموعة فيشجراد، وهي أربع دول في وسط أوروبا، كان من المقرر أن يبدأ، اليوم الإثنين، في إسرائيل ألغي بعد انسحاب بولندا.

ونقلت الوكالة عن بابيش قوله إن مناقشات ثنائية ستجرى بدلا من ذلك، فيما قد يحدد موعد آخر للقمة يكون في النصف الثاني من العام الجاري.

من جانبها، قالت إسرائيل اليوم إنها ستستضيف اجتماعات ثنائية مع زعماء التشيك وسلوفاكيا والمجر هذا الأسبوع بعد انسحاب بولندا من قمة خماسية كانت مقررة في القدس احتجاجا على تصريحات تتعلق بالمحرقة.

وقال عمانوئيل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في رسالة نصية “لن ينعقد اجتماع لكل أعضاء مجموعة فيشجراد… سيصل ثلاثة من رؤساء الوزراء وسيعقدون اجتماعات مع رئيس الحكومة” بنيامين نتنياهو.

وأعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الإثنين، إلغاء مشاركة بلاده في قمة مجموعة فيشيجراد التي تضم دولاً من وسط أوروبا في القدس، واصفاً تعليقات وزير خارجية إسرائيل حول دور بولندا خلال محرقة اليهود بأنها “عنصرية”.

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