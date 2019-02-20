الإتحاد الوطني يعقد إجتماعاً موسعاً لاتخاذ موقف حاسم من التطورات الأخيرة بالإقليم

2019/02/20 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً

بمدينة السليمانية لاتخاذ موقف حاسم من التطورات بالإقليم. المتحدث الرسمي بإسم الاتحاد لطيف الشيخ عمر أوضح أن الاتحاد الوطني

سيعقد اجتماعاً موسعاً يحضره اعضاء المجلس المركزي والكوادر في مراكز

ولجان الاتحاد الوطني على قاعة مبنى الفن بمدينة السليمانية ، مبيناً

أنه سيصدر عن الإجتماع تعميماً حول موقف الاتحاد الوطني من متغيرات

الساحة السياسية ، ونقلت وسائل إعلام كردية عن مصادر مسؤولة بالاتحاد

الوطني أن مقاطعة العملية السياسية من قبل الاتحاد خيار وارد وسيناقش

الاجتماع ذلك الخيار .

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