عالية نصيف تطالب بإعادة منتسبي القوات الأمنية المفسوخة عقودهم

2019/02/20 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بإعادة منتسبي القوات الأمنية

المفسوخة عقودهم وعدم إرتهانهم بالوفرة المالية. نصيف أوضحت في بيان أن المادة السابعة والأربعين خامساً من الموازنة

تتضمن قيام وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لاستحداث درجات

وظيفية للمنتسبين المفسوخة عقودهم منذ الفين وثمانية ولغاية اليوم

بسبب الأحداث الأمنية ، مؤكدة أن ذهاب الأموال لأسرهم التي أغلبها

فقيرة وليست لديها مورد رزق أفضل من ذهابها الى جيوب الفاسدين ، سيما

وأن أسعار النفط ارتفعت مؤخراً وهناك زيادة بواقع أربعة دولارات على

سعر البرميل الواحد .

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