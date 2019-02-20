بيع نفط البصرة الثقيل بعلاوة مرتفعة

2019/02/20 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت مصادر تجارية، اليوم الأربعاء إن شركة تسويق النفط الوطنية {سومو} باعت مليون برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في 27-31 مارس آذار بعلاوة أعلى من العطاء السابق.

وأضافت المصادر أن الشحنة بيعت إلى تشاينا أويل بعلاوة 1.40-1.50 دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام إلى آسيا.وقالت المصادر إن سومو لم تخصص أي كمية من خام البصرة الثقيل إلى أصحاب عقود الخدمة الفنية وإن ذلك يعني أنه ليس لدى أي شركة، باستثناء سومو، شحنات تعيد بيعها في السوق الفورية.وتسببت العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا وتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أيضا في شح إمدادات الخام الثقيل عالميا.وباعت سومو في العطاء السابق مليوني برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في مارس آذار إلى إس.كيه إنرجي بعلاوة 1.10 دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام إلى آسيا.انتهى

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