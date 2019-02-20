كوباني.. حضور دولي لافت لفعاليات

2019/02/20 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – كوبانيشهدت فعاليات "الكونفرانس الثاني لشبيبة الشرق الأوسط"، الذي عُقد اليوم الأربعاء في مدينة كوباني بكوردستان سوريا تحت شعار "بطليعة الشبيبة نحو شرق أوسط ديمقراطي" حضوراً لافتاً من جانب الوفود القادمة للمشاركة في "الكونفرانس" بقاعة المركز الثقافي وسط المدينة.وتنطلقت صباح اليوم فعاليات "الكونفرانس الثاني لشبيبة الشرق الأوسط" الذي جرى التحضير له على مدى 6 أشهر في مدينة كوباني بكوردستان سوريا.وحضرت عشرات الوفود القادمة من عدد من بلدان الشرق الأوسط إلى قاعة المركز الثقافي قبيل انطلاق الكونفرانس.ومن بين الوفود المشاركة في "الكونفرانس"، حركة الشبيبة الفلسطينية، شبيبة تونس، حركة الطلبة اللبنانيين، الشبيبة العراقية، الشبيبة الليبية، وحركة الشبيبة الأرمنية.كما شهدت الفعالية حضور كل مكونٍ بزيه الفلكلوري، وفي الوقت ذاته عُرضت صور من كافة أنحاء الشرق الأوسط، لا سيما الصور التي تعبر عن الظلم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعوب، في أرجاء القاعة التي زينت إلى جانب الصور بالشعارات أيضاً.وكتب الشعار الرئيسي لـ"الكونفرانس" بـ5 لغات على لافتة كبيرة في القاعة، وهي الكوردية، العربية، السريانية، الأرمنية، والتركية.وشهدت انطلاقة "الكونفرانس" الذي يستمر حتى الـ23 من الشهر الجاري، استعراض اللجنة التحضيرية لجدول أعمال "الكونفرانس" والمواضيع والقضايا التي سيتم نقاشها على مدار أيام عقد "الكونفرانس".ويأتي هذا الكونفرانس في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تهديدات عسكرية تركية باجتياح المنطقة، ليكون الموضوع واحداً من نقاشات الشبيبة خلال أيام "الكونفرانس".

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