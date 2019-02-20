بزيارة رسمية .. وزير التجارة الكويتي يصل الى بغداد

2019/02/20 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وبحسب وكالة الانباء الكويتية {كونا} واطلعت عليه وكالة صدى , فان الروضان “سيلتقي خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين العراقيين لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين”.

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