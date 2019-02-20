وزير التجارة يبحث مع نظيره الكويتي تنشيط التعاون بين البلدين

2019/02/20 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في بغداد اليوم الاربعاء، اولى جلسات المباحثات العراقية الكويتية في مجال تطوير التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين .

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