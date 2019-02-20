الشرطة يستعيد خدمات خمسة من لاعبيه لمواجهة الكرخ

2019/02/20 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت تدريبات فريق الشرطة بكرة القدم عودة المدافع التونسي زياد الدربالي بعد تعافيه من الاصابة .

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