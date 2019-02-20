2019/02/20 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / جنايات القرنة : السجن المؤبد بحق متهم بقتل فتاة قاصر

20/02/2019 11:50:00 AM |

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واع / مكتب البصرة / ع .ح

اصدرت محكمة جنايات القرنة، الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق المتهم ( م ك ب ) استنادا لاحكام المادة 406 /1 / ج من قانون القويات رقم 111 لسنة 1969.

وذكر بيان لمحكمة استئناف البصرة الاتحادية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان " المتهم المذكور وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين قاموا بتاريخ 2 / 1 / 2018 بقتل المجنى عليه القاصر ( ع م ع ) في منطقة الزوين التابعة الى قضاء الدير ".

واضاف ان "المتهمين قاموا بضرب المجنى عليه على رأسه بواسطه طابوقة وقاموا برميه في احد الانهر القريبة ", مؤكدا ان "المحكمة استدلت بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات عند تحديد العقوبة واحتفظت للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".

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