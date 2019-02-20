هيئة النزاهة تتقصى التجاوزات على عقارات النجف

2019/02/20 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت هيأة النزاهة عن مباشرة فرق عمل تابعة لها تقصِّي ومتابعة واقع حال عقارات المدينة القديمة في محافظة النجف الأشرف، لافتةً إلى تأليفها فرقاً أخرى لجرد عقارات الدولة المُميَّزة ورصد حالات التجاوز عليها ومتابعة المشاريع المُتلكئة في المحافظة”.

واشارت لنزاهة في بيان تلقت وكالة صدى الاعلام ,إلى أن “رئيس الهيأة القاضي {عزت توفيق جعفر} ترأس الوفد الذي زار محافظة النجف الأشرف؛ بغية الإشراف المُباشر على عمل هذه اللجان وحضِّها على إنجاز المهامِّ المُوكلة إليها، وإزالة الصعوبات والعراقيل كافة التي يُمكن أن تواجه عملها”.وأوضحت أن “الوفد، الذي ضمَّ المُفتِّش العام لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة والمدير العام لدائرة التسجيل العقاري والمدير العام للدائرة القانونيَّـة ومعاوني المدير العامِّ لدائرة التحقيقات في الهيأة وعدداً من المُدقِّقين والمُحقِّقين، عقد ورشة عملٍ حضرها مديرا عقارات الدولة والبلديَّة في المحافظة وأعضاء اللجان وملاكات مكتب تحقيق الهيأة فيها؛ لرسم خارطة طريقٍ لعمل تلك اللجان المعنيَّة بالوقوف على تقصِّي واقع حال عقارات المدينة القديمة وتحديد مكامن العقبات التي يمكن أن تواجه عملها وسبل توحيد جهود مُؤسَّسات الدولة المعنيَّـة؛ من أجل إزالتها وتحديد عائديَّة تلك العقارات ومنع التجاوزات على الملكيَّة العامَّة أو الخاصَّة”.ولفتت النزاهة إلى “تبادل المشاركين في الورشة وجهات النظر بصدد تسريع وتيرة عمل اللجان الأخرى المعنيَّة بجرد عقارات الدولة المُميَّزة في المحافظة والوقوف على أسباب تلكؤ المشاريع فيها”.





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