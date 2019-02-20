أميركا تعتزم افتتاح قنصلية في الأنبار

2019/02/20 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر مطلع في محافظة الأنبار، الاربعاء، عن عزم الولايات المتحدة الأميركية افتتاح اول قنصلية لها في المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “الولايات المتحدة الأميركية تعتزم افتتاح اول قنصلية لها في الانبار وسط معلومات تشير الى ترشيح قاعدة الحبانية العسكرية شرقي مدينة الرمادي، لتكون مكانا للقنصلية”.واضاف المصدر، أن “افتتاح القنصلية سيكون الخطوة […]

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