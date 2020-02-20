اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 20-2-2019 الاربعاء

2019/02/20 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، إرتفاعاً طفيفاً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1198.5 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و850 ديناراً للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1192.5 دينار، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.سعار العملات الأجنبية والذهب والنفط، {حتى إعداد هذا الخبر}:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.36 دولار.الباوند السعر العالمي: 100 باون = 130.55 دولار.الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 529.30 ليرة تركية.سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1342.30 دولار.سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 66.38 دولار.سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 56.50 دولار

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