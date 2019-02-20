انتهاء اجتماع موسع للاتحاد الوطني برسالة للديمقراطي: دخلنا مرحلة جديدة وسيكون لنا موقف

2019/02/20 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء عن تراجعه عن كل ما تم الاتفاق عليه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بما يخص تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة، فيما طالب ببدء جولة جديدة من المفاوضات، كشف انه سيكون له رؤية مغايرة بما يخص توزيع الرئاسات في كوردستان.

وقال المتحدث باسم الحزب شيخ لطيف شيخ عمر للصحفيين عب اجتماع موسع عقده المكتب السياسي للاتحاد الوطني ان "الحزب سيدخل جولة جديدة من المفاوضات بعد اختيار رئاسة برلمان كوردستان وما اعقبها من احداث"، مردفا بالقول سنبدأ من الاول مرة اخرى".

واضاف انه "عند المفاوضات على المناصب مرة اخرى سيكون لنا حديث اخر وموقف مختلف عن الجولة الاولى السابقة".

وتابع شيخ عمر ان "المرحلة التي نمر بها مرحلة جديدة خاصة بعد اختيار رئيس البرلمان من دون الاتحاد الوطني الكوردستاني"، مشيرا الى انه "سيكون لدينا طرح مغاير بما يخص الرئاسات خلال جولات المفاوضات المقبلة".

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