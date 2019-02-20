أسعار المنتجين بألمانيا ترتفع بأقل وتيرة في 8 أشهر

2019/02/20 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا خلال الشهر الماضي بأقل وتيرة في 8 أشهر على أساس سنوي، فيما سجلت زيادة على أساس شهري بعكس التوقعات.





وكشفت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية أن أسعار المنتجين في ألمانيا زادت بنحو 0.4% في يناير الماضي على أساس شهري، مقابل انخفاض بنحو 0.4% في ديسمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن أسعار الواردات داخل أكبر اقتصاد في أوروبا ستتراجع بنحو 0.2% في أول شهر من 2019.





أما على أساس سنوي فأن أسعار المنتجين في ألمانيا زادت بنحو 2.6% في يناير الماضي وهي أدنى وتيرة منذ يوليو 2018، ومقابل مستوى 2.7% في ديسمبر.





وأوضحت البيانات أن أسعار الطاقة قفزت بنسبة 7.2% في الشهر الماضي على أساس سنوي، في مقابل زيادة بنحو 0.6% خلال ديسمبر السابق له.





وبالنسبة لأسعار السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الرأسمالية فسجلا ارتفاع نسبته 1.6%.





وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1345 دولار.





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