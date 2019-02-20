ترامب:غير متعجل على الإطلاق إبرام اتفاق نووي مع كوريا الشمالية

2019/02/20 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير متعجل على الإطلاق لإبرام اتفاق نووي مع زعيم كوريا الشمالية.





ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب بكيم جونغ أون في 27 و28 فبراير الجاري في فيتنام لاستكمال المباحثات النووية بينهما والتي بدأت في منتصف العام الماضي.





وفي اللقاء الوحيد الذي جمع الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية في سنغافورة العام الماضي، وقع الجانبان على "وثيقة شاملة" تستهدف نزع السلاح النووي.





وأرجع ترامب السبب لعدم تعجله لإبرام اتفاق نووي إلى العلاقة القوية التي تربط بينهما وبين كيم زعيم كوريا الشمالية، إلى جانب استمرار تطبيق العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية في الوقت الذي يتم فيه إجراء المباحثات، وذلك بحسب تصريحات للرئيس الأمريكي في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.





وأكد ترامب على أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية وذلك بشأن لقائه المرتقب بكيم، مشيراً إلى أنه ناقش معه كافة جوانب الاجتماع المزمع، ومؤكداً في الوقت نفسه على أنه يخطط لإجراء نقاشات مشابهة اليوم مع رئيس الوزراء الياباني.





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