الكمارك تعلن حلول عاجلة لمعالجة إشكالية أجازات الأستيراد

2019/02/20 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك ، اليوم الاربعاء ،على سعيها الحثيث لأيجاد معالجة سريعة لتلافي أشكالية التباين في وحدات القياس المعتمدة للبضائع

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