فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى وتطرد حراسه

2019/02/20 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت قواتُ من جيشِ الاحتلال مساءَ الثلاثاء المسجدَ الأقصى عقِبَ صلاتَي المغربِ والعشاء، واعتقلت عددا من الفلسطينيين عند بابَ الرحمةِ داخلَ المسجد.

مراسلنا أفاد بأن قواتِ

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