مراقبة العمل الحكومي : مجلس النواب يمنح عددا من الوزراء مهلة قبل التصويت على إقالتهم

2019/02/20 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنةُ مراقبةِ العملِ الحكوميِ النيابية أن عملَ اغلبِ وزراءِ الحكومةِ الحالية غيرُ مقنعٍ لمجلسِ النواب مبينةً ان دورَهم الوزاري لم يتم تفعيلُه بشكلٍ جدي.

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