مسؤولة يونامي: غوتيريش يرغب بزيارة بغداد

2019/02/20 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت رئيسة بعثة يونامي في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، عن إهتمام الأمين العامِّ للأمم المتحدة {أنطونيو غوتيريش}، بمتابعة شؤُون العراق ورغبته في زيارة العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ألتقى لبحث مُجمَل التطورات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية والجهود الأممية الداعمة للعراق".وناقش الجانبان "التعاون بين الطرفين في مجال إزالة الألغام والمتفجرات من الأراضي العراقية، مستعرضا جهود رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في من مكافحة الفساد، ومنها تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".وأشار وزير الخارجية الى أن "هناك حالة إنسجام وإتفاق بين السياسيين العراقيين، وأن الحكومة تسعى إلى تعزيز علاقات العراق مع مُحِيطه الإقليمي".من جهتها إستعرضت بلاسخارت، نشاط البعثة في العراق منذ توليها مهامَّها، ولقاءاتها مع المسؤولين العراقيِّين وسماحة المرجع الديني الأعلى الإمام السيد السيستاني، مشيدة بقدرة سكان مدينة الموصل على تجاوز المحنة التي تعرَّضوا لها جراء احتلالها من عصابات داعش الإرهابيَّة.انتهى

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