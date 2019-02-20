فيديو .. البلداوي : الأجهزة الأمنية قادرة على التصدي للإرهاب وإفشال المخططات الأميركية

2019/02/20 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف البناء محمد البلدواي وصول قيادي بارز في عصابات

داعش الارهابية الى قاعدة عين الاسد الاميركية في الانبار ، البلداوي

اشار في حديثه لنشرة آفاق الى ان الولايات المتحدة تخطط لادخال

العصابات الارهابية الى العراق إلا ان الاجهزة الامنية والحشد الشعبي

قادرة على التصدي للارهاب وافشال المخططات الاميركية.

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