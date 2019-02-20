فيديو .. كنا : الاشهر المتبقية كافية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

2019/02/20 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس ائتلاف الرافدين يونادم كنا ضرورة اجراء تعديلات على قانون

مجالس المحافظات ، كنا اوضح في حديثه لنشرة آفاق الفضائية ان فترة

التسعة اشهر المتبقية كافية لتعديل قانون مجالس المحافظات واجراء

الانتخابات.

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