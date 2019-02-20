فنزويلا : مادورو يدعو غوايدو للاحتكام إلى الانتخابات لإنهاء الأزمة السياسية

2019/02/20 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيسُ الفنزويلي "نيكولاس مادورو" رئيسَ البرلمانِ الفنزويلي المعارض "خوان غوايدو" للاحتكام الى الانتخاباتِ, لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

جدير بالذكر أن الأزمةَ السياسيةَ في فنزويلا

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