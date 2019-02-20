2019/02/20 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد: افتتاح منفذ يربط منطقة الدولعي بطريق صلاح الدين السريع

20/02/2019 13:04:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن إعادة افتتاح منفذ يربط منطقة الدولعي غربي العاصمة بطريق صلاح الدين السريع.

وذكر بيان للامانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنها "رفعت الصبات الكونكريتية وفتحت المنفذ الذي يربط حي الدولعي بالطريق السريع صلاح الدين".





وأضافت الأمانة، أن "كوادرها باشرت بحملة تنظيف وغسل للشارع المغلق منذ سنوات طويلة".

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