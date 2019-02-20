2019/02/20 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

رحب وزير التجارة العراقي محمد العاني، الأربعاء، 20 شباط، 2019، بفكرة افتتاح منطقة تجارية حرة مع ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق يعلن ترحيبه بافتتاح منطقة تجارية حرة مع الكويت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق يعلن ترحيبه بافتتاح منطقة تجارية حرة مع الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).