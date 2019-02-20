حقوق الانسان: داعش التهديد الأكبر على السلم الأهلي وعلى الحكومة دعم الجانب الاعلامي المضاد

2019/02/20 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، ان عصابات داعش الارهابية مستمرة بممارسة الحرب النفسية.وقال فاضل الغراوي في بيان، ان "العصابات الارهابية "داعش" لازالت تشكل التهديد الأكبر على السلم الأهلي وضمان عودة الحياة الى طبيعتها في اطراف المدن والمناطق الصحراوية".

واوضح، بأنه "من خلال اعتمادها على الحرب النفسية وبث الرعب والخوف وايهام ابناء تلك المناطق بامكانيته على تنفيذ عملياته في اي وقت يريد".

وأضاف الغراوي، ان "الإشاعة المضللة والحرب النفسية مازالت إحدى الاسلحة التي تعتمد عليها عصابات داعش من اجل تنفيذ جرائمها في العراق".

وشدد "على الحكومة العراقية دعم الجانب الاعلامي المضاد لمواجهة الحملات الدعائية المغرضة ، وتعزيز الخطاب المعتدل وردع العنف وتعزز مفهوم التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية".



انتهى/ ع

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