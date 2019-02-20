التربية النيابية: تثبيت 720 محاضراً من قبل مجلس ذي قار

2019/02/20 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الاربعاء، ان مجلس محافظة ذي قار عمل على تثبيت 720 محاضراً في مختلف المدارس، فيما اكدت ان الاولوية بالتعيين ستكون للمحاضرين.وقال عضو اللجنة النائب قصي محسن في تصريح صحفي، ان "المحاضرين في المدارس سيحصلون على مبلغ 125 الف دينار كأجور نقل، ولم تحدد الموازنة اي مخصصات اخرى لهم، لكنهم مشمولين ولهم الاولوية بالتعيين على الملاك الدائم للتربية متى ما تم فتح باب التعيين".

واضاف محسن، ان "مجلس محافظة ذي قار قرر تعيين 720 محاضراً في مختلف مدارس المحافظة ضمن درجات الحذف والاستحداث الخاصة بالتربية، الا انهم لم يباشروا بعد بالدوام وبانتظار الامر الاداري الخاص بالمباشرة".

واشار عضو لجنة التربية النيابية الى، ان "الالاف من المحاضرين في مختلف محافظات العراق وضعت لهم الاولوية بالتعيين بالاضافة الى منحهم مبلغ 125 الف دينار، حيث ان الكثير منهم يسكن في مناطق بعيدة عن المدارس مما يجعله بحاجة الى اجور نقل تسهل عليه الوصول الى المدرسة".



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