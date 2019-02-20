سائرون يكشف حقيقة خلافه مع الحكمة

2019/02/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف سائرون، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، الأربعاء، حقيقة خلافه مع تيار الحكمة الوطني الذي يقوده عمار الحكيم.

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