الوطني يتراجع عن اتفاقاته السابقة مع الديمقراطي بشأن تشكيل حكومة كردستان

2019/02/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء عن تراجعه عن اتفاقاته ك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول تشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة، لافتا

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