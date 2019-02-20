التحالف الدولي: لدينا إلتزام لحكومة العراق بالقضاء على داعش بالعالم الافتراضي

2019/02/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، الأربعاء، إلتزامه لحكومة العراق بالقضاء على داعش بالعالم الافتراضي.

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