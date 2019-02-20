الكمارك تكشف عن حلول عاجلة لمعالجة إشكالية أجازات الأستيراد

2019/02/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاربعاء، على سعيها الحثيث لأيجاد معالجة سريعة لتلافي أشكالية التباين في وحدات القياس المعتمدة للبضائع في اجازات الاستيراد الصادرة قبل

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