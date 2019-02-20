العراق: شروط جديدة لتحالف الصدر قد تعطّل إستكمال حكومة عبد المهدي

2019/02/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل ممثلون عن التحالفين السياسيين الرئيسين في بغداد، (سائرون والفتح) بزعامة مقتدى الصدر وهادي العامري، مشاوراتهما حيال ملف استكمال الحكومة العراقية التي

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